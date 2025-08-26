Появились кадры из атакованного ВСУ Крыма

В сети появились кадры последствий работы ПВО в атакованном ВСУ Крыму

В сети появились кадры из Крыма, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На записи видны следы работы систем противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам. На полуострове слышны звуки сирены и взрывов.

По данным Минобороны, за полчаса над Крымом утром во вторник, 26 августа, средства ПВО сбили восемь беспилотников. О последствиях атаки не сообщалось.

Ночью 26 августа ВСУ атаковали 15 регионов России четырьмя десятками дронов. Под удар попали Ленинградская, Рязанская, Тульская, Волгоградская, Брянская, Орловская, Псковская, Белгородская, Курская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Новгородская, Нижегородская и Ростовская области.