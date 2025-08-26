Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

Цыганова раскритиковала Пугачеву после поздравления Вакарчука

Поздравившая фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины» певица Алла Пугачева «села в лужу». Об этом в своем Telegram-канале заявила исполнительница Вика Цыганова.

Певица указала на то, что на Украине «Вакарчука презирают». «Особенно после того, как на его концертах несколько раз устраивали облавы сотрудники ТЦК. Но откуда об этом знать Пугачевой? На самом деле, ей глубоко плевать на "рабов и холопов". Что русских, что украинских. Она же считает народ быдлом и думает, что парой комментариев в поддержку украинских звезд сможет влюбить в себя публику заукранцев-релокантов», — написала она.

Цыганова подчеркнула, что артистка «села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность».

Ранее продюсер Леонид Дзюник указал на наличие у Пучачевой ментальных проблем.

До этого певица поздравила Вакарчука с наградой, врученной ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что музыкант с 2022 года числился на службе во Львовской военной администрации, а его брат Олег занимал должность заместителя командира местного территориального центра комплектования. В 2024 году «Океан Эльзы» выступал в странах Европы, вырученные от концертов деньги музыканты отправляли на помощь Вооруженным силам Украины.