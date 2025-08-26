Мир
22:41, 26 августа 2025

Президент Бразилии высказался о завершении конфликта на Украине словами «они ждут момента»

Лула да Силва: Конфликт на Украине близится к завершению
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Все знают, что конфликт на Украине подходит к концу, заявил президент Бразилии Лула да Силва. Его слова приводит Rai News.

Политик отметил, что лидеры России, Украины, США и Евросоюза «знают, до чего дойдет этот конфликт». «Они просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его окончании», — сказал он, добавив, что иностранные главы государств обсуждают, кто будет нести «долг войны» в Восточной Европе.

Помимо этого, Лула да Силва раскритиковал планы Евросоюза выделить сотни миллиардов на перевооружение. По его мнению, эти ресурсы должны идти на другие меры, потому что миру необходимо «бороться с голодом и сохранять леса».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа. Он подчеркнул, что рассматривает что-то «серьезное» на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования.

