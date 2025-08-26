Путешествия
14:18, 26 августа 2025Путешествия

Против организовавшей восхождение альпинистки турфирмы возбудят уголовное дело в Киргизии

Против турфирмы-организатора восхождения Наговициной возбудят уголовное дело
Алина Черненко

Фото: @natalina_1022

Против турфирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы, возбудят уголовное дело в Киргизии. Об этом сообщил ТАСС представитель МВД республики.

Собеседник агентства при этом не уточнил, по какой статье будет возбуждено дело и что грозит компании. На вопрос, будут ли привлекаться ее должностные лица к ответственности, он ответил утвердительно. Ранее сообщалось, что организацией восхождения занималась туркомпания «Ак-Сай трэвел» из Бишкека.

Материалы по теме:
«Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?
«Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?
22 августа 2025
«Спасти нереально». Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы, официально прекращена
«Спасти нереально». Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы, официально прекращена
25 августа 2025

Во вторник, 26 августа, погода снова помешала спасателям запустить дрон к застрявшей на пике Победы россиянке. Из-за высокой облачности и нулевой видимости коптер не смог подняться в горы.

Наговицина находится в горах Киргизии со сломанной ногой уже более десяти дней. Операция по ее спасению официально была прекращена в понедельник, 25 августа. Руководитель базового лагеря Дмитрий Греков подчеркнул, что достать женщину с высоты 7,2 тысячи метров на подъеме к пику Победы нереально. Тем не менее сын россиянки обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать.

