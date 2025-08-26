Против организовавшей восхождение альпинистки турфирмы возбудят уголовное дело в Киргизии

Против турфирмы-организатора восхождения Наговициной возбудят уголовное дело

Против турфирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы, возбудят уголовное дело в Киргизии. Об этом сообщил ТАСС представитель МВД республики.

Собеседник агентства при этом не уточнил, по какой статье будет возбуждено дело и что грозит компании. На вопрос, будут ли привлекаться ее должностные лица к ответственности, он ответил утвердительно. Ранее сообщалось, что организацией восхождения занималась туркомпания «Ак-Сай трэвел» из Бишкека.

Во вторник, 26 августа, погода снова помешала спасателям запустить дрон к застрявшей на пике Победы россиянке. Из-за высокой облачности и нулевой видимости коптер не смог подняться в горы.

Наговицина находится в горах Киргизии со сломанной ногой уже более десяти дней. Операция по ее спасению официально была прекращена в понедельник, 25 августа. Руководитель базового лагеря Дмитрий Греков подчеркнул, что достать женщину с высоты 7,2 тысячи метров на подъеме к пику Победы нереально. Тем не менее сын россиянки обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать.

