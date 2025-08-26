Наука и техника
14:57, 26 августа 2025

Найден загадочный сверхмощный космический объект

arXiv: Загадочный объект в космосе оказался в 100 раз мощнее сверхновой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ESO

Астрономы обнаружили в космосе загадочный объект, который оказался в 100 раз мощнее известных сверхновых. Исследование опубликовано на портале электронных препринтов arXiv.

Объект, видимый пока только в миллиметровом радиодиапазоне, получил название Punctum. По словам ученой Елены Шабловинской из Института астрофизических исследований Университета Диего Порталеса в Чили, небесное тело не вписывается ни в одну из известных категорий объектов. Яркость Punctum до 100 тысяч раз больше, чем у магнетаров, и почти в 100 раз выше, чем у сверхновых.

Punctum нашли в активной галактике NGC 4945, расположенной в 11 миллионах световых лет от Земли. Пока что его нельзя увидеть в оптическом или рентгеновском диапазоне. Впервые его обнаружили в 2023 году: так как его яркость осталась постоянной, ученые сделали вывод, что это не случайная вспышка. Судя по силе поляризации миллиметрового света, он должен обладать высокоструктурированным магнитным полем.

«На данный момент Punctum действительно стоит особняком — он не вписывается ни в одну из известных категорий», — заявила Шабловинская. Существует предположение, что он может быть экстремальной версией магнетара в необычной среде или остатком сверхновой.

Елена Шабловинская заметила, что пролить свет на природу загадочного объекта должен космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST). «Но в любом случае — Punctum показывает нам, что в миллиметровом диапазоне нам предстоит открыть еще очень многое», — заключила специалист.

В конце августа международная группа ученых выяснила, что Юпитер образовался спустя 1,8 миллиона лет после возникновения Солнечной системы. Открытие сделали на основе изучения хондр — затвердевших капель расплавленного силикатного вещества.

