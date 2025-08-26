Раскрыт парадоксальный эффект курения

Gut: Курение может помочь снизить воспаление при язвенном колите

Курение принято считать безусловно вредной привычкой, но новое исследование показало: его влияние на организм сложнее, чем казалось. Ученые из Китая проанализировали микробиоту и обмен веществ у более чем 2,5 тысячи пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и выяснили: табак может оказывать противоположное действие при разных диагнозах.

В работе, опубликованной в Gut, исследователи сравнили образцы слюны, кала и слизистой толстой кишки у больных болезнью Крона и язвенным колитом.

У курящих пациентов с язвенным колитом наблюдалась более высокая концентрация короткоцепочечных жирных кислот и определенных ароматических соединений, а также больше бактерий ротовой полости в кишечнике. Эксперименты на мышах показали: один из таких микроорганизмов — Streptococcus mitis — способен снижать воспаление при язвенном колите, но усиливать его при болезни Крона.

Таким образом, привычка, которую обычно связывают лишь с негативными последствиями, в ряде случаев может оказывать парадоксальный защитный эффект. Это объясняет, почему некоторые пациенты с язвенным колитом сталкиваются с обострением болезни после отказа от курения.

Важно отметить, что речь не идет о пользе табака в целом — его вред для здоровья доказан. Однако понимание того, как курение меняет микробиоту и работу иммунной системы, может подсказать новые пути лечения воспалительных заболеваний кишечника без риска, связанного с никотином.

