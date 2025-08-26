Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:35, 26 августа 2025Наука и техника

Раскрыт парадоксальный эффект курения

Gut: Курение может помочь снизить воспаление при язвенном колите
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Курение принято считать безусловно вредной привычкой, но новое исследование показало: его влияние на организм сложнее, чем казалось. Ученые из Китая проанализировали микробиоту и обмен веществ у более чем 2,5 тысячи пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и выяснили: табак может оказывать противоположное действие при разных диагнозах.

В работе, опубликованной в Gut, исследователи сравнили образцы слюны, кала и слизистой толстой кишки у больных болезнью Крона и язвенным колитом.

У курящих пациентов с язвенным колитом наблюдалась более высокая концентрация короткоцепочечных жирных кислот и определенных ароматических соединений, а также больше бактерий ротовой полости в кишечнике. Эксперименты на мышах показали: один из таких микроорганизмов — Streptococcus mitis — способен снижать воспаление при язвенном колите, но усиливать его при болезни Крона.

Материалы по теме:
Курение стало главным фактором риска для жизни. Врачи объяснили, как правильно бороться с вредной привычкой
Курение стало главным фактором риска для жизни.Врачи объяснили, как правильно бороться с вредной привычкой
24 декабря 2024
«Курят сейчас даже те, от кого не ожидаешь» Сигареты вновь мелькают в кино и соцсетях звезд. Как вредная привычка вернулась в моду?
«Курят сейчас даже те, от кого не ожидаешь»Сигареты вновь мелькают в кино и соцсетях звезд. Как вредная привычка вернулась в моду?
22 июня 2025

Таким образом, привычка, которую обычно связывают лишь с негативными последствиями, в ряде случаев может оказывать парадоксальный защитный эффект. Это объясняет, почему некоторые пациенты с язвенным колитом сталкиваются с обострением болезни после отказа от курения.

Важно отметить, что речь не идет о пользе табака в целом — его вред для здоровья доказан. Однако понимание того, как курение меняет микробиоту и работу иммунной системы, может подсказать новые пути лечения воспалительных заболеваний кишечника без риска, связанного с никотином.

Ранее ученые отмечали особую опасность пассивного курения во время беременности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    Трампа уличили в намерении прекратить поддержку Украины

    Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью про Америку

    Доктор Мясников назвал приводящую к ожирению безобидную привычку

    Россиянам предрекли скорое бабье лето

    Фотографии россиянина с кораблями привели его в колонию

    Трампу дали совет по отношениям с Россией

    Стало известно об обещании Запада дать оружие Грузии

    Мерц согласился не трогать активы Банка России

    Раскрыт парадоксальный эффект курения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости