Раскрыта секретная денежная схема Демпартии США

NYT: Спонсоры Демпартии США оплачивали долги Харрис, не зная об этом

Между кандидатом в президенты США на выборах 2024 года Камалой Харрис и руководством Демократической партии была негласная договоренность о погашении долгов, которые остались после предвыборной кампании. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Конфиденциальное соглашение между сторонами было следующим: Демпартия возьмет на себя все неоплаченные счета за 2024 год, чтобы Харрис могла заявить, что после выборов у нее не осталось долгов. При этом она соберет средства для покрытия всех оставшихся издержек, оставив партию в целости и сохранности в финансовом плане», — утверждает газета, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Однако, по данным источников, некоторые спонсоры не знали о секретной схеме и оплачивали долги, которые остались после предвыборной кампании Харрис. Отмечается, что они получали письма от ее штаба и от имени Национального комитета партии с просьбой о пожертвованиях, в которых не было информации о том, что деньги будут направлены на оплату оставшихся счетов.

14 ноября 2024 года стало известно, что штаб Харрис продолжил собирать деньги даже после ее поражения на президентских выборах. Представитель штаба рассказал, что после избирательной кампании осталась небольшая задолженность, но ее «не составит труда выплатить к концу года».