Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:11, 26 августа 2025Мир

Раскрыта секретная денежная схема Демпартии США

NYT: Спонсоры Демпартии США оплачивали долги Харрис, не зная об этом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Между кандидатом в президенты США на выборах 2024 года Камалой Харрис и руководством Демократической партии была негласная договоренность о погашении долгов, которые остались после предвыборной кампании. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Конфиденциальное соглашение между сторонами было следующим: Демпартия возьмет на себя все неоплаченные счета за 2024 год, чтобы Харрис могла заявить, что после выборов у нее не осталось долгов. При этом она соберет средства для покрытия всех оставшихся издержек, оставив партию в целости и сохранности в финансовом плане», — утверждает газета, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Однако, по данным источников, некоторые спонсоры не знали о секретной схеме и оплачивали долги, которые остались после предвыборной кампании Харрис. Отмечается, что они получали письма от ее штаба и от имени Национального комитета партии с просьбой о пожертвованиях, в которых не было информации о том, что деньги будут направлены на оплату оставшихся счетов.

14 ноября 2024 года стало известно, что штаб Харрис продолжил собирать деньги даже после ее поражения на президентских выборах. Представитель штаба рассказал, что после избирательной кампании осталась небольшая задолженность, но ее «не составит труда выплатить к концу года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    До участия в конкурсе «Мисс Вселенная» допустили самую загадочную участницу

    Анна Седокова снялась в откровенном топе с глубоким вырезом

    Российская журналистка обжаловала свой арест из-за постов в мессенджере

    Дмитриев рассказал о призванном изменить мир диалоге Путина и Трампа

    Врачи предупредили о риске опасных инфекций из-за смартфона

    Мечта о собственной ферме толкнула российских подростков на преступление

    Зеленский обсудил гарантии безопасности Украины с военным командованием Великобритании

    В России оценили востребованность снайперской «плетки»

    «Европа выдаст свое оружие за украинское». Почему на Украине все чаще говорят о собственном производстве крылатых ракет и дронов?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости