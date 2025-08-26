Раскрыта судьба пытавшегося спасти россиянку Наговицину немецкого альпиниста

Консульство Австрии: пытавшийся спасти Наговицину альпинист лечится в Германии

Немецкий альпинист, пытавшийся спасти россиянку Наталью Наговицину с пика Победы в Киргизии, находится в Германии и проходит лечение. Его судьбу раскрыло издание «Известия» со ссылкой на консульство Австрии в Киргизии.

Уточняется, что Гюнтер Зигмунд бросился на помощь россиянке вместе с итальянским альпинистом Лукой Синигальей, которому не удалось выжить из-за отека мозга. Сам Зигмунд получил обморожение конечностей и носа.

Всего горный хребет Тянь-Шань унес жизни как минимум пяти человек в августе. Первым не выжил капитан сборной команды России по альпинизму 66-летний Николай Тотмянин, который покорил гору 10 августа, но оказался в больнице с сердечным приступом на следующий день. Затем с жизнью расстался Лука Синигалья, пытавшийся помочь Наговициной, он получил обморожение и отек мозга.

Ранее сын российской альпинистки обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Мужчина считает, что Наговицина могла выжить. Россиянка застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа.