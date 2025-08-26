Раскрыты личности задержанных лидеров оргпреступного сообщества в российском городе

В Иркутске задержали смотрящего за Усольем-Сибирским Алексюка по кличке Винт

Задержанный в Иркутске один из лидеров организованного преступного сообщества (ОПС) оказался смотрящим за городом Усолье-Сибирское. Об этом «Ленте.ру» рассказал собственный источник в правоохранительных кругах.

По его словам, все задержанные — члены организованной преступной группировки «Винт», входящие в ОПС «Братские». Их лидер — Виталий Алексюк (1982 года рождения), известный как Винт, в 2007 году был судим за торговлю наркотиками. Он находится под следствием по обвинению в краже.

Источник рассказал, что ОПС «Братские» назначили Алексюка смотрящим за городом в 2017 году. Это произошло после ареста бывшего смотрящего Олега Гвоздева.

Ранее сообщалось, что силовые структуры Иркутской области проводили операцию по раскрытию и задержанию фигурантов в течение двух недель. В результате задержано восемь мужчин.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.