Россиянам перечислили востребованные специальности

Аналитик Козаренко: В России высокий спрос на слесарей-сборщиков и инженеров

На российском рынке труда стабильно высоким остается спрос на высококвалифицированных работников, включая слесарей-сборщиков и инженеров. Об этом заявил глава компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко, его слова приводит РИА Новости.

К числу других востребованных специальностей аналитик отнес работников, связанных с эксплуатацией беспилотных авиационных систем (БАС) в сельском хозяйстве. Речь идет как о пилотах подобных средств, обрабатывающих сельхозугодья, так и о техниках по ремонту и аналитиках данных.

Из-за высокого уровня импортозамещения в этой области Козаренко спрогнозировал высокий уровень востребованности конструкторов и технологов, занимающихся разработкой новых сельскохозяйственных беспилотников и комплектующих для них. Эта отрасль является одной из самых перспективных в России, резюмировал эксперт.

Ранее он включил пилотов агродронов в список наиболее высокооплачиваемых профессий на российском рынке. В разгар сельскохозяйственного сезона, отметил Козаренко, подобные специалисты могут получать до 300 тысяч рублей в месяц. При этом спрос на такого рода сотрудников в РФ остается высоким. Разрыв в зарплатах между работниками из Москвы, Санкт-Петербурга и остальных регионов сохраняется, однако в последнее время разница стала постепенно выравниваться, заключил спикер.