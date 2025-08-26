Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:22, 26 августа 2025Экономика

Россияне устремились в три города

Ученый Селезнев: Калининград стал самым привлекательным городом для переезда
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Самыми популярными городами для переезда у россиян оказались Калининград, Новороссийск и Ярославль. Об этом говорится в исследовании доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, передает РИА Новости.

В первую десятку российских городов по миграционной привлекательности также вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. Москве досталось 11-е место.

По словам автора работы, вместе с большим числом желающих переехать в столицу, многие также стремятся ее покинуть. Чаще всего речь идет о людях, которые приезжали с Москву на заработки и не планировали оставаться на постоянной основе.

При этом меньше всего россиян привлекают Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года спрос на жилье в Калининградской области вырос в 2,5 раза. Основными покупателями оказались москвичи, петербуржцы и жители европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    В российском городе сироту избили из-за снятого на телефон видео

    Пожизненно осужденный за охоту на африканцев россиянин оказался опасен для колонии

    ВСУ попытались отравить российских бойцов с помощью воды

    Страны Европы решили заболотиться для защиты от России

    Мать не вернувшегося с СВО россиянина решили выселить из квартиры

    Уничтожение дрона ВСУ над Нижегородской областью попало на видео

    В Европе захотели запретить передвижение российских дипломатов

    Мужчины и женщины вспомнили о сильно удививших их фетишах

    Россиянам перечислили востребованные специальности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости