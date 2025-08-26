Путешествия
07:46, 26 августа 2025Путешествия

Россиянин описал девушек в городе Европы фразой «надевают мини-юбки и короткие платья»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: TrueStory Travel / «Дзен»

Российский путешественник побывал в венгерском городе Дебрецен и описал местных девушек фразой «надевают мини-юбки и короткие платья». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, на улицах европейского города толпы красивых девушек. Летом они надевают легкие сарафаны, мини-юбки и короткие платья, подчеркнул блогер. Он назвал эту одежду идеальной для такой погоды.

«Звучит как сказка? Нет — это реальность, и находится она в Венгрии», — заключил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже в Латвии и назвал отдыхающих там девушек «красавицами-белоснежками». По его словам, из-за цвета кожи их можно считать примером красоты в Японии.

