Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:16, 26 августа 2025Силовые структуры

Россиянин завершил затяжной конфликт с мужчиной выстрелом в затылок

В Кронштадте россиянин застрелил соперника из пистолета в затылок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в связи с расправой над местным жителем. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, у двух жителей Кронштадта был затяжной конфликт — они решили встретиться в лесополосе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На встречу обвиняемый позвал своего друга. Воспользовавшись моментом, злоумышленник выхватил пистолет и выстрелил в затылок потерпевшего. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Несмотря на то, что тело мужчины сообщники спрятали в лесу, его обнаружили уже на следующий день. Подозреваемых задержали, в их домах были проведены обыски и обнаружено оружие.

Ранее сообщалось, что в Норильске осудят двух мужчин за расправу из-за испорченной машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали Петербург. Для запуска могли использовать корабли в Балтийском море и небо Эстонии

    Названа цена самого дорогого дома в Сочи

    Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

    Атаковавший российское село на Bradley солдат ВСУ попал в плен и под следствие

    Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

    В России подешевела красная икра

    Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

    В России потребовали передать в госсобственность активы владеющих «Кириешками» и «Яшкино»

    Российские войска взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости