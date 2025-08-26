Россиянин завершил затяжной конфликт с мужчиной выстрелом в затылок

В Кронштадте россиянин застрелил соперника из пистолета в затылок

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в связи с расправой над местным жителем. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, у двух жителей Кронштадта был затяжной конфликт — они решили встретиться в лесополосе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На встречу обвиняемый позвал своего друга. Воспользовавшись моментом, злоумышленник выхватил пистолет и выстрелил в затылок потерпевшего. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Несмотря на то, что тело мужчины сообщники спрятали в лесу, его обнаружили уже на следующий день. Подозреваемых задержали, в их домах были проведены обыски и обнаружено оружие.

