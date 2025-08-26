Российская школьница устроила погоню с ДПС и попросила не говорить об этом отцу

В Благовещенске 16-летняя школьница на мотоцикле устроила погоню с ДПС

В Благовещенске 16-летняя школьница, управляющая мотоциклом, устроила погоню с сотрудниками ДПС, а после задержания попросила не рассказывать о произошедшем отцу. Об этом сообщила Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 25 августа около часа ночи. Сотрудники ДПС заметили кроссовый мотоцикл, двигавшийся с превышением скорости. На требование остановиться водитель не отреагировал. Завязалась погоня, в ходе которой транспортное средство упало. Нарушителя и пассажира задержали.

«К удивлению сотрудников Госавтоинспекции, мотоциклистом оказалась 16-летняя девушка, которая менее месяца назад стала обладательницей водительского удостоверения категории “А1, М”», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

В отношении подростка составили административные протоколы за отсутствие при себе водительских прав, невыполнение требований об остановке, проезд на «красный» сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Девушку и ее мотоцикл передали родителям.

Примечательно, что после задержания девушка позвонила матери и рассказала о произошедшем. Отдельно она попросила ничего не рассказывать отцу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске трое школьников на Lada Priora устроили погоню со стрельбой с экипажем ДПС.