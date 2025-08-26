Спорт
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
Сегодня
18:30 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
Сегодня
19:45 (Мск)
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
16:48, 26 августа 2025Спорт

Российские хоккеисты пополнят национальную сборную Индонезии

Четыре российских хоккеиста войдут в сборную Индонезии и получат гражданство
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Gary Tyson / Getty Images

Парламент Индонезии одобрил выдачу гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли войти в состав национальной сборной. Об этом сообщило издание Jakarta Globe со ссылкой на министерство молодежи и спорта республики.

Отмечается, что Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адeль Хабибуллин присоединятся к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве с Россией, подписанного в июне 2025 года.

Заместитель министра молодежи и спорта страны Тауфик Хидаят заявил, что целью привлечения игроков из России стало намерение усилить команду для выступления на Играх Юго-Восточной Азии в 2025, 2027 и 2029 годах. Хидаят отметил, что подобные меры должны помочь стране улучшить конкурентоспособность национальных сборных и лиг.

Также парламент Индонезии утвердил соглашение о натурализации пяти футболистов из других стран для мужских и женских сборных.

Ранее нападающий сборной Казахстана по хоккею и астанинского «Номада» Вячеслав Колесников объяснил решение сменить российское гражданство на казахстанское. По словам игрока, поводом для получения паспорта страны стало знакомство с будущей женой, родившейся в Казахстане.

