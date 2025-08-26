Российские танкисты ударили по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: Танкисты ударили по позициям ВСУ в Днепропетровской области

Танкисты Вооруженных сил (ВС) России ударили по позициям украинских военных в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились в лесополосе Днепропетровской области. По ним ударил экипаж танка Т-80БВ группировки войск «Восток».

«Маневренность и высокая точность огня позволили уничтожить укрепления и снизить активность украинских формирований», — сообщили в Министерстве обороны.

Армия России развивает наступление в Днепропетровской области после выхода на западные границы Донецкой народной республики (ДНР) на одном из участков фронта. 25 августа армия России взяла под контроль село Запорожское, расположенное на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей.