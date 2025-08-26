Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:46, 26 августа 2025Экономика

Российский поселок остался без воды

Усть-Камчатск остался без воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Олег Бондаренко УКМО»

Поселок на Камчатке остался без воды из-за аварии. Об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко в своем Telegram-канале.

Речь идет о поселке Усть-Камчатск. По словам чиновника, с 8 утра вторника (23 часов понедельника по московскому времени) подачу воды в населенный пункт полностью прекратили по причине окончательного разрыва трубопровода в районе протоки Озерной. Бондаренко отметил, что для ликвидации последствий аварии в поселке провели заседание оперштаба. Для того, чтобы организовать подвоз технической воды местным жителям, власти мобилизовали технику из поселка Ключи и привлекли ресурсы рыбных предприятий и предпринимателей. При этом чиновник подчеркнул, что дошкольные учреждения обеспечивают водой в постоянном режиме.

Накануне стало известно, что почти 11 тысяч жителей Донецка остались без электричества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    Продажи карт Таро в России рухнули

    В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

    Российский студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости