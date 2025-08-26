Российский поселок остался без воды

Усть-Камчатск остался без воды из-за аварии

Поселок на Камчатке остался без воды из-за аварии. Об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко в своем Telegram-канале.

Речь идет о поселке Усть-Камчатск. По словам чиновника, с 8 утра вторника (23 часов понедельника по московскому времени) подачу воды в населенный пункт полностью прекратили по причине окончательного разрыва трубопровода в районе протоки Озерной. Бондаренко отметил, что для ликвидации последствий аварии в поселке провели заседание оперштаба. Для того, чтобы организовать подвоз технической воды местным жителям, власти мобилизовали технику из поселка Ключи и привлекли ресурсы рыбных предприятий и предпринимателей. При этом чиновник подчеркнул, что дошкольные учреждения обеспечивают водой в постоянном режиме.

