Россия собралась увеличить экспорт нефти из-за проблем с переработкой

Reuters: Россия пересмотрела план по экспорту нефти из-за атак дронов на НПЗ

План по экспорту российской нефти из западных портов увеличен на 200 тысяч баррелей в сутки, до двух миллионов баррелей, после того, как атаки беспилотников нарушили работу нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Вместе с тем, по их оценкам, ожидания остаются неопределенными из-за продолжающихся атак, которые могут ухудшить ситуацию с переработкой, и задержек с ремонтами.

Один из собеседников заметил, что ситуация меняется каждый день, поэтому по-прежнему непонятно, сколько российские компании в действительности смогут отгрузить сырья в августе.

Как отмечает издание, проблемы возникли в то время, когда власти ищут способы увеличить доходы от нефтяного экспорта. По оценкам экспертов, удары по НПЗ затронули 17 процентов мощностей переработки.

Еще одной проблемой стала атака дронов на инфраструктуру нефтепровода «Дружба», которая остановила прокачку сырья, поступающего в Венгрию и Словакию, а также транзит в порт Усть-Луга в Ленинградской области как минимум на пять дней. Таким образом, помешать планам по росту экспорта сырой нефти могут и проблемы с доставкой ее в порт.

