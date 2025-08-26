Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 26 августа 2025Экономика

Россия собралась увеличить экспорт нефти из-за проблем с переработкой

Reuters: Россия пересмотрела план по экспорту нефти из-за атак дронов на НПЗ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

План по экспорту российской нефти из западных портов увеличен на 200 тысяч баррелей в сутки, до двух миллионов баррелей, после того, как атаки беспилотников нарушили работу нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Вместе с тем, по их оценкам, ожидания остаются неопределенными из-за продолжающихся атак, которые могут ухудшить ситуацию с переработкой, и задержек с ремонтами.

Один из собеседников заметил, что ситуация меняется каждый день, поэтому по-прежнему непонятно, сколько российские компании в действительности смогут отгрузить сырья в августе.

Как отмечает издание, проблемы возникли в то время, когда власти ищут способы увеличить доходы от нефтяного экспорта. По оценкам экспертов, удары по НПЗ затронули 17 процентов мощностей переработки.

Еще одной проблемой стала атака дронов на инфраструктуру нефтепровода «Дружба», которая остановила прокачку сырья, поступающего в Венгрию и Словакию, а также транзит в порт Усть-Луга в Ленинградской области как минимум на пять дней. Таким образом, помешать планам по росту экспорта сырой нефти могут и проблемы с доставкой ее в порт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    В «АвтоВАЗе» назвали российский авторынок не вселяющим оптимизма

    Раскрыта потраченная Леонтьевым сумма на проживание в Казани

    Пожилым подсказали способы сохранить хорошую память и острый ум

    Женщина купила в ресторане ролл с человеческим мясом

    В МИД рассказали о попытках сорвать договоренности России и США

    Дзюба назвал способного привести «Спартак» к чемпионству тренера

    Страна ЕАЭС объявила о стремлении повышения уровня отношений с Великобританией

    Американцы высказались об инициативе Трампа по Украине

    Посольство России в Киргизии рассказало о контактах с сыном альпинистки Наговициной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости