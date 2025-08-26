Наука и техника
Рассекречена дешевая версия Samsung Galaxy S25

Характеристики дешевого Samsung Galaxy S25 FE случайно раскрыли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Laure Andrillon / Reuters

Корпорация Samsung приготовилась представить недорогой смартфон Galaxy S25 FE и случайно рассекретила его. На это обратило внимание издание GSMArena.

Страницу с устройством обнаружили на сайте португальского филиала ретейлера MediaMarkt. Спустя время она была удалена. Модель Fan Edition окажется дешевой версией смартфона Galaxy S25, который представили в начале 2025 года.

Судя по описанию, аппарат получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 герц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+. Гаджет выйдет с процессором Exynos 2400, 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти.

На задней панели Galaxy S25 FE будет размещена тройная камера. Основной объектив получит разрешение 50 мегапикселей и поддержку оптической стабилизации, широкоугольный сенсор будет иметь разрешение 12 мегапикселей, телеобъектив — разрешение 8 мегапикселей и поддержку трехкратного оптического зума.

Новый девайс Samsung выйдет с батареей емкостью 4900 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки на 45 ватт. В комплекте телефон получит провод для зарядки. Стоимость гаджета не раскрывается. Ожидается, что Galaxy S25 FE анонсируют в ближайшие недели.

Ранее в ТАСС выяснили, что Samsung и другие производители смартфонов, скорее всего, будут предустанавливать мессенджер Max на продаваемые в России устройства.

