Сексуальная жизнь пары оказалась на грани краха по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником CuratorTheCreator рассказал о проблемах, возникших у него в отношениях с девушкой. Он пожаловался, что его 23-летняя избранница пренебрегает правилами гигиены, особенно во время месячных.

«Она твердо уверена, что секс во время месячных — это нормально, и часто говорит, что мне просто нужно повзрослеть в этом вопросе. Однако для меня дело не в крови, а скорее в ее запахе», — написал автор.

Он уточнил, что его девушка в принципе нечасто принимает душ — лишь один или два раза в неделю. Она это мотивирует тем, что практически не потеет, а если ей нужно освежиться, то использует влажные салфетки. Это не вызывает вопросов у автора, пока не приходит время менструации. По его словам, запах во время секса очень мешает ему сосредоточиться на моменте. В последний раз он попытался просто накрыть девушку одеялом, чтобы не чувствовать его, что вызвало обиду и непонимание у его партнерши.

«Она также утверждает, что не может принимать душ во время месячных. Ее мама и бабушка говорят, что холодная или слишком горячая вода может вызвать инсульт и тромбозы. По их словам, американцы этого не знают, но знаю азиаты, к которым относится и их семья», — посетовал CuratorTheCreator.

Другие пользователи посоветовали автору отстаивать свои личные границы. Вместе с тем они, как и он сам, верят, что вопрос необходимо решить диалогом и без конфронтаций.

