19:17, 26 августа 2025Силовые структуры

Следователи наградили спасшего девушку от насильника россиянина

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следком»

В Москве следователи вручили благодарность мужчине, оказавшему помощь в задержании мигранта-насильника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 17 августа 2025 года россиянин Гасан Садулаев услышал на Рязанском проспект крик о помощи, исходивший от девушки, на которую напал пьяный иностранец. Мужчина догнал насильника, повалил его и вызвал на место инцидента полицию.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления против половой неприкосновенности.

«Ваш поступок является примером мужества и неравнодушия. Спасибо за активную гражданскую позицию и вклад в обеспечение правопорядка», — отметил глава следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве Максим Евдокушин.

Ранее сообщалось, что россиянин спас двух финских туристок на Пхукете от троих насильников.

    Все новости