04:22, 26 августа 2025Силовые структуры

Стало известно о возможных новых фигурантах по делу о фортификациях в Белгородской области

Новые фигуранты могут появиться в деле о хищении на фортификациях под Белгородом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

В уголовном деле о хищении средств, выделенных на строительство оборонных сооружений в Белгородской области могут появиться новые фигуранты. Ранее в рамках этого дела задержали, в частности, врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Следственные действия продолжаются, в уголовном деле могут появиться как новые подозреваемые, так и новые эпизоды», — отметил собеседник агентства.

В феврале этого года было возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных из федбюджета на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

Ранее стало известно, что силовики задержали подозреваемых в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. По версии следствия, экс-начальник ОГБУ Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также замминистра строительства региона Владимир Губарев похитили более 251 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что МВД возбудило четыре уголовных дела против Владимира Базарова. Помимо Базарова фигурантами дела являются и другие должностные лица из правительства Белгородской области.

