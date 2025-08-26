В главном угольном регионе России рассказали о массовом закрытии шахт

Глава Кузбасса Середюк заявил о приостановке работы 17 шахт и разрезов в регионе

В Кемеровской области, главном угольном регионе России, остановлены навсегда или законсервированы 17 угольных шахт и разрезов. Об этом рассказал губернатор региона Илья Середюк, передает NGS24.

По его словам, всего в Кузбассе работает 151 предприятие угольной отрасли — это шахты, разрезы и обогатительные фабрики. Работников тех из них, что закрылись, чиновник пообещал перераспределить по другим компаниям.

Середюк рассказал, что в одном только городе Ленинск-Кузнецкий 40 предприятий готовы взять на работу тех, кто попал под сокращение. Причиной кризиса в регионе он назвал падение мировых цен на уголь и санкционное давление, из-за которого российские компании вынуждены продавать продукцию с дисконтом.

При этом Середюк утешил журналистов, напомнив, что Кемеровская область уже неоднократно в своей истории переживала кризисы, связанные с углем, и с этим тоже справится.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2025 года экспорт угля из России вырос на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн. При этом получить прибыль от поставок за рубеж с нынешними ценами могут только компании с собственными логистическими мощностями и поставками через Дальний Восток.

В середине июля замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов отмечал, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, на тот момент закрыто или на грани закрытия было 51 предприятие.

Для борьбы с кризисными явлениями правительство разработало программу поддержки угледобывающих компаний, объем которой предварительно оценивался в 63 миллиарда рублей. Это в два раза меньше, чем совокупные убытки угольщиков по состоянию на май.