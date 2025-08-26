Мир
08:35, 26 августа 2025

Страны Европы решили заболотиться для защиты от России

Politico: Польша и Финляндия могут восстановить болота для защиты от России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / agencja Wyborcza / Reuters

Польша и Финляндия могут восстановить свои болота, предположительно, для защиты от России. Об этом пишет Politico.

«Это беспроигрышная ситуация, которая позволяет достичь сразу нескольких целей», — заявила генеральный директор по вопросам природы в финском Министерстве окружающей среды Тарья Хааранен.

По данным издания, представители двух государств активно изучают возможность восстановления болот как меры для защиты своих границ. Уточняется, что их шаги связаны с тем, что большинство заболоченных территорий стран Европы находятся у границ России и могут превратиться «в опасную ловушку для военных грузовиков и танков».

В конце марта четверо военных США утонули, когда пытались эвакуировать бронеавтомобиль из болота в Литве.

