Турист получил ножом в лицо в Европе после попытки защитить женщин от нападения

The Mirror: Турист получил ножом в лицо в Германии после попытки защитить женщин

Турист получил ножом в лицо в Германии после попытки защитить женщин от нападения. Об этом пишет газета The Mirror.

Уточняется, что молодой человек по имени Джон Рудат является 21-летней моделью из Нью-Йорка, также он совсем недавно получил аккредитацию фельдшера. Он прилетел в Европу на подработку. Утром 24 августа в трамвае в Дрездене он стал свидетелем нападения на двух женщин и поспешил вмешаться.

Сообщается, что на туриста напал 21-летний гражданин Сирии и ударил ножом в лицо, однако полиция освободила его из-под стражи через некоторое время из-за отсутствия доказательств. Молодого человека госпитализировали с серьезной травмой лица.

В интервью The New York Post американский турист заявил, что нож разрезал его нос на две части, задел часть губы. Также он мог потерять глаз, так как ему прокололи веко. Рудат подчеркнул, что будет гордиться своими шрамами, так как они того стоили.

Ранее нападение неадекватного россиянина на сотрудника станции метро «ЦСКА» в Москве попало на видео. На кадрах видно, как работник метрополитена тянет нарушителя спокойствия за руку, пытаясь вывести его за пределы станции. В какой-то момент злоумышленник несколько раз бьет мужчину в лицо и тело, предположительно, ножом.