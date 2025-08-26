Мир
13:46, 26 августа 2025Мир

Украина стала причиной оторванности властей одной европейской страны от интересов граждан

Кикль: Вместо защиты нейтралитета власти Австрии поддерживают Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль обвинил власти страны в оторванности от интересов граждан на фоне недавних заявлений главы австрийского МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о поддержке Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Текущее поведение министра иностранных дел Майнль-Райзингер в вопросе Украины показывает, что она действует совершенно оторванно от интересов австрийцев», — написал он.

По его словам, вместо защиты нейтралитета Австрии глава МИД играет роль посла НАТО и раздает миллионы налоговых денег за границей. Он также отметил, что заявление Майнль-Райзингер в пользу вступления Украины в Европейский союз (ЕС) втянуло бы Австрию в «бездонную бочку».

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский сейчас находится в очень сложном положении. Она добавила, что он полностью зависит от финансовой и военной помощи со стороны европейских союзников.

