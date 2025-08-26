Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 26 августа 2025Россия

В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

Депутат Госдумы Соболев: Летний этап спецоперации прошел успешно
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река /ТАСС

Летний этап специальной военной операции (СВО) прошел успешно и продемонстрировал доминирование России. Об этом заявил член комитета по обороне Государственной Думы Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Летняя кампания прошла более активно, чем другие, в том числе зимняя. Российские Вооруженные силы освободили множество населенных пунктов», — пояснил он.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Депутат отметил, что почти на всех направлениях на данный момент наблюдается продвижение российских войск. Он также заявил, что грядущая осенняя кампания не должна внести серьезных корректив в ход спецоперации.

Помимо того, Соболев призвал наносить больше ударов по объектам инфраструктуры, через которые на Украину поступает вооружение Запада.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что украинские ракеты «Фламинго» не смогут переломить ход СВО. По его мнению, российским военным дают преимущество большое количество солдат на поле боя, артиллерия и дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    Россиянин требовал от 10-летней девочки обнаженные фото и попался

    В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

    Российский студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости