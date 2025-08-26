Россия
21:47, 26 августа 2025

В Госдуме призвали Мерца прекратить угрозы в адрес России

Депутат Госдумы Ивлев призвал канцлера ФРГ Мерца прекратить угрожать России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует прекратить угрожать России. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев заявил, что Мерц с трудом справился с шоком после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его мнению, канцлер Германии перепутал политику и футбол, запутался в мячах и начал претендовать на роль судьи.

Парламентарий добавил, что 80 лет назад, 20 ноября 1945 года начал свою работу Нюрнбергский трибунал над фашистской Германией. «Мерцу не мешало бы изучить материалы Нюрнбергского трибунала, чтобы понимать, чем заканчиваются угрозы Кремлю и кто были судьи», — призвал Ивлев.

Ранее Мерц заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. «Мы видим большую угрозу, и эта угроза исходит от России. И эта угроза касается не только Украины. Она касается нашего мира, нашей свободы и политического уклада Европы», — сказал он.

