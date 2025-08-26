В нескольких российских регионах орудовали подростки-террористы

Суд вынес приговоры 3 подросткам за террористические преступления

Суд вынес приговоры троим несовершеннолетним жителям Ставропольского края, Ивановской и Сахалинской областей за совершение террористических преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Подросткам назначены наказания на срок от пяти до шести лет воспитательной колонии. Их признали виновным по пяти статьям, среди которых 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.