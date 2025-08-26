Силовые структуры
В нескольких российских регионах орудовали подростки-террористы

Суд вынес приговоры 3 подросткам за террористические преступления
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Суд вынес приговоры троим несовершеннолетним жителям Ставропольского края, Ивановской и Сахалинской областей за совершение террористических преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Подросткам назначены наказания на срок от пяти до шести лет воспитательной колонии. Их признали виновным по пяти статьям, среди которых 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

