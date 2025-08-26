В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами

В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами. С таким предложением выступили в Госдуме, передает ТАСС.

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ксения Горячева и Ярослав Самылин обратились к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с идеей дополнить экзамен для приезжих разделом о нормах общения с противоположным полом.

Парламентарии сослались на статистику, по которой в 2024 году было принято 190 тысяч решений об административном выдворении из Росси, что на 93,8 тысячи больше, чем в 2023 году. В числе причин зачастую были случаи нарушения мигрантами общественного порядка, в том числе оскорбительное отношение к женщинам.

Депутаты выразили надежду, что с принятием инициативы удастся избежать конфликтных ситуаций и повысить уровень безопасности россиянок в общественных местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа преступлений, совершенных мигрантами в столице.