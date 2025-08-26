Россия
В России ответили на угрозы канцлера ФРГ

Депутат Слуцкий: Угрозы Мерца о санкциях являются политической манипуляцией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца усилить санкции против России являются политической манипуляцией. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Угрозы Мерца усилить давление на Россию, если, мол, не состоится встреча президента России [Владимира Путина] с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, — низкопробная политическая манипуляция. Заявляя, что "ход за Москвой", германский канцлер выносит за скобки саму суть урегулирования», — написал он.

Депутат напомнил, что Москва неоднократно говорила о том, что встреча Путина и Зеленского должна быть тщательно подготовлена. Помимо этого, отметил парламентарий, во время последнего раунда переговоров России и Украины было решено создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. При этом Киев продолжает тормозить процесс.

Ранее Мерц заявил, что западные лидеры ожидают, что встреча Путина и Зеленского состоится в течение ближайших двух недель. Если этого не произойдет, то, по его словам, «мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев».

