В России ужесточат правила оформления охотничьего билета

В России с 1 сентября введут экзамен для получения охотничьего билета

Правила оформления охотничьего билета в России ужесточат с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды страны.

Речь идет о вводе обязательного экзамена, который будет включать в себя 100-200 вопросов. Формат его может быть как электронным, так и бумажным.

Ранее для оформления охотничьего билета достаточно было ознакомиться с требованием техники безопасности, обращения с оружием, а также с основами биологии животных.

Отмечается, что проходящий тест гражданин обязан набрать не менее 75 процентов от возможного количества баллов для сдачи экзамена. В случае провала тест можно пересдать через месяц.