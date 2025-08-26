В России заметно упали цены на популярную иномарку

Глава «Автостат» Целиков: Цены на Kia Rio с пробегом упали на 6-14 процентов

Стоимость популярной в России иномарки — южнокорейского седана Kia Rio — заметно снизалась, речь идет о подержанных экземплярах. Об этом в своем Telegram-канале написал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Так, цены на относительно свежие вышеуказанные автомобили 2020 и 2021 годов выпуска сократились с января на 10 и 14 процентов соответственно. Теперь они стоят в среднем 1,4 миллиона и 1,493 миллиона рублей. С начала года они подешевели на 162,6 тысячи и 233,6 тысячи рублей, отметил Целиков.

В целом стоимость Kia Rio с пробегом снизилась за отчетный период в среднем на 8 процентов. Автомобили 2022 года выпуска подешевели на 7 процентов, до 1,735 миллиона рублей, 2019-го — на 8 процентов (до 1,319 миллиона), 2018-го — на 6 процентов (до 1,238 миллиона), 2017-го — на 7 процентов (до 1,086 миллиона). Машины 2012-2016 годов выпуска, в свою очередь, обойдутся покупателям менее чем в миллион рублей, пояснил глава агентства.

В целом за первые восемь месяцев 2025 года Kia Rio стала самой продаваемой подержанной иномаркой в России. За отчетный период в стране продали в общей сложности 63,4 тысячи подобных машин. При этом автомобилей 2023-2024 годов выпуска к настоящему времени практически не осталось, подчеркнул Целиков. «Заметное удешевление связано с высокой долей продаж данной модели из под такси», — резюмировал эксперт.

На фоне удорожания новых автомобилей россияне стали гораздо больше интересоваться покупкой подержанных машин. По итогам июля реализация б/у легковушек в стране увеличилась на 21,4 процента в месячном выражении и достигла 567,2 тысячи единиц. За второй летний месяц продажи авто с пробегом выросли почти на 100 тысяч штук. Июльский результат оказался максимальным с ноября прошлого года. Наращиванию спроса во многом поспособствовало снижение средней цены на подобного рода автомобили. Так, на портале «Дром» (одном из крупнейших в РФ) показатель снизился на 7 процентов и составил 1,1 миллиона рублей. В сравнении с ценами на новые автомобили стоимость подержанных остается гораздо более привлекательной для россиян, сошлись во мнении эксперты.