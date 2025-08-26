Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:57, 26 августа 2025Экономика

В России заметно упали цены на популярную иномарку

Глава «Автостат» Целиков: Цены на Kia Rio с пробегом упали на 6-14 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Стоимость популярной в России иномарки — южнокорейского седана Kia Rio — заметно снизалась, речь идет о подержанных экземплярах. Об этом в своем Telegram-канале написал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Так, цены на относительно свежие вышеуказанные автомобили 2020 и 2021 годов выпуска сократились с января на 10 и 14 процентов соответственно. Теперь они стоят в среднем 1,4 миллиона и 1,493 миллиона рублей. С начала года они подешевели на 162,6 тысячи и 233,6 тысячи рублей, отметил Целиков.

В целом стоимость Kia Rio с пробегом снизилась за отчетный период в среднем на 8 процентов. Автомобили 2022 года выпуска подешевели на 7 процентов, до 1,735 миллиона рублей, 2019-го — на 8 процентов (до 1,319 миллиона), 2018-го — на 6 процентов (до 1,238 миллиона), 2017-го — на 7 процентов (до 1,086 миллиона). Машины 2012-2016 годов выпуска, в свою очередь, обойдутся покупателям менее чем в миллион рублей, пояснил глава агентства.

Материалы по теме:
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

В целом за первые восемь месяцев 2025 года Kia Rio стала самой продаваемой подержанной иномаркой в России. За отчетный период в стране продали в общей сложности 63,4 тысячи подобных машин. При этом автомобилей 2023-2024 годов выпуска к настоящему времени практически не осталось, подчеркнул Целиков. «Заметное удешевление связано с высокой долей продаж данной модели из под такси», — резюмировал эксперт.

На фоне удорожания новых автомобилей россияне стали гораздо больше интересоваться покупкой подержанных машин. По итогам июля реализация б/у легковушек в стране увеличилась на 21,4 процента в месячном выражении и достигла 567,2 тысячи единиц. За второй летний месяц продажи авто с пробегом выросли почти на 100 тысяч штук. Июльский результат оказался максимальным с ноября прошлого года. Наращиванию спроса во многом поспособствовало снижение средней цены на подобного рода автомобили. Так, на портале «Дром» (одном из крупнейших в РФ) показатель снизился на 7 процентов и составил 1,1 миллиона рублей. В сравнении с ценами на новые автомобили стоимость подержанных остается гораздо более привлекательной для россиян, сошлись во мнении эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    13-летнего мальчика не стало из-за сырой лапши быстрого приготовления

    Комик попал в больницу с огнестрельным ранением

    В Турции допустили возможность спасения пропавшего в Босфоре российского пловца

    В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами

    Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

    Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов

    В России нашли удивительный гриб

    Владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» заподозрили в экстремизме

    Экс-советник Трампа резко раскритиковал его политику по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости