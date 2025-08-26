В российском регионе собрались праздновать День налогоплательщика

В Новгородской области могут начать ежегодно праздновать День налогоплательщика

Власти Новгородской области предложили начать ежегодно праздновать в регионе 16 июля День налогоплательщика. Проект соответствующего постановления местные депутаты собираются рассмотреть 28 августа. Как сообщается на сайте регионального парламента, докладчиком по нему станет первый замгубернатора Евгений Богданов.

Дату для праздника авторы выбрали в связи с тем, что в этот день 27 лет назад депутаты Госдумы одобрили первую часть отечественного Налогового кодекса. По словам главы новгородского Минфина Елены Силиной, с 16 июля 1998 года «стартовала новая эпоха для налоговой системы России».

Как следует из пояснительной записки, установить День налогоплательщика в регионе хотят в целях повышения значимости вклада тех, кто платит налоги в развитие и укрепление финансовой стабильности Новгородской области.

В России с 2000 года 21 ноября ежегодно отмечается День работника налоговых органов — профессиональный праздник налоговых служащих. В 2024-м, в ходе встречи в этот день с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФНС Даниил Егоров, в частности, рассказал, что количество должников по налогам упало в стране в два раза.