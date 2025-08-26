WSJ: Украина пытается противостоять давлению США, требующих прекратить конфликт

Киев сопротивляется требованиям Вашингтона прекратить конфликт. О противостоянию давлению со стороны США сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Эти удары [по российским нефтеперерабатывающим заводам] также создают политические рычаги для Киева, поскольку он пытается противостоять давлению президента Трампа, требующего прекратить войну», — указано в публикации. Издание отмечает, что властям Украины не нравится позиция американского лидера, который предлагает уступить хотя бы ряду требований Москвы.

В статье упоминается, что Пентагон еще весной ограничил использование Киевом американских ракет ATACMS для целей на территории РФ, но Украина стремится их расширить.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Трамп готовится отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России. Грэм полагает, что мера давления якобы необходима для ускорения мирного процесса.