Corriere della Sera: Переданные Украине НАТО беспилотники оказались бесполезны

Переданные Украине от НАТО беспилотники оказались бесполезны. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Как рассказал собеседник издания, 48-летний украинский офицер Сергей, поставляемые Североатлантическим альянсом дроны устарели и не используются. При этом он добавил, что украинские оптоволоконные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) отстают от российских аналогов.

«Они [беспилотники НАТО] не служат, они оказываются устаревшими. Теперь именно мы, украинцы, обучаем союзников в Европе или США технологиям новой войны в небе. (...) Задача всегда быть на шаг впереди врага. И это очень быстрый процесс. Механизм, оружие, которое сегодня кажется решающим, уже через месяц может оказаться устаревшим. Мы находимся в непрерывном беге», — подчеркнул военный.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений. Утверждается, что, несмотря на большую значимость дронов для украинской армии, Киев теряет преимущество в небе.