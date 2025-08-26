Вучич сердечно поговорил с Лавровым

Вучич заявил, что провел долгий и сердечный разговор с Лавровым

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел долгий и сердечный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об итогах беседы он высказался в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В долгом и сердечном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым мы рассмотрели двусторонние отношения», — написал сербский лидер.

Вучич отметил, что по итогам переговоров удалось договориться о дальнейшем развитии экономического сотрудничества и участии в совместных проектах. Кроме того, президент Сербии и глава МИД России проанализировали двусторонние отношения, подтвердив стремление далее развивать коммуникацию и сотрудничество в различных форумах, организациях на международном уровне. По данным МИД России, Лавров и Вучич также обсудили ситуацию в Косово и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

21 августа Вучич сообщил, что в «кратчайшие сроки» у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.