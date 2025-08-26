WADA наказало почти 300 российских спортсменов на основе базы данных LIMS

WADA наказало 280 российских спортсменов на основе базы данных LIMS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало почти 300 российских спортсменов на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщается на сайте международной организации.

Санкции применены в отношении 280 атлетов. Их количество может возрасти, так как 13 дел находятся на рассмотрении, а еще по 29 возбуждено дисциплинарное производство. Отмечается, что данные в отчете, опубликованном на сайте WADA, актуальны на 13 августа.

В базе данных LIMS находилась вся информация о допинг-пробах российских спортсменах и всех проверках с 2012 по 2015 год. В 2019 году эти данные были переданы WADA.

База данных LIMS также связана с именем бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В 2015 году он запросил политическое убежище в США, после чего передал копию базы данных LIMS и дал показания, в которых утверждал о существовании в России государственной системы поддержки допинга.

На основе этих показаний WADA провело расследование и наложило санкции на российский спорт. В 2019 году Россия была отстранена от крупных турниров на четыре года, а также лишена права их проведения. Российское антидопинговое агентство также было лишено статуса соответствия. Организация до сих пор не восстановлена в правах.