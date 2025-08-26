Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 26 августа 2025Мир

ЮАР предостерегла женщин от предложений о работе в России

Bloomberg: ЮАР предостерегла женщин от принятия предложений о работе в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Themba Hadebe / AP

Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, которые рекламируются в соцсетях. Об этом сообщает Bloomberg.

«Так называемые вакансии в России, реклама которая распространена в соцсетях, не сопровождаются каким-либо вмешательством государства. Мы призываем молодежь нашей страны быть предельно бдительной», — передает агентство.

На сообщения о том, что Россия якобы привлекает женщин из ЮАР к работам по сборке беспилотных летательных аппаратов, отреагировало российское посольство в республике. В диппредставительстве назвали эту информацию «необоснованными обвинениями».

Ранее стало известно, что информация о том, что Россия якобы привлекает южноафриканских женщин для сборки дронов Shahed-136, не подтвердилась.

В мае 2025 года посольство России опровергло утверждения о якобы рабском труде граждан Нигерии на российской территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    Трампа уличили в намерении прекратить поддержку Украины

    Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью про Америку

    Доктор Мясников назвал приводящую к ожирению безобидную привычку

    Россиянам предрекли скорое бабье лето

    Фотографии россиянина с кораблями привели его в колонию

    Трампу дали совет по отношениям с Россией

    Стало известно об обещании Запада дать оружие Грузии

    Мерц согласился не трогать активы Банка России

    Раскрыт парадоксальный эффект курения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости