Западный журналист назвал причину нежелания Зеленского заключить мир

Аналитик Фази: Зеленский знает, что после заключения мира его попытаются убить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не может заключить мир с Россией. Дело в том, что он понимает, что после этого неонацисты постараются его убить, высказал свое мнение в соцсети Х журналист Томас Фази.

«Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение — потому что он знает, что поддерживаемые Западом неонацисты будут стремиться убить его», — отметил аналитик.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский виноват в возможном уничтожении украинцев, поскольку он противится окончанию боевых действий. По его словам, чиновники не смогут ответить на вопрос, ради чего Киев продолжает конфликт.

До этого эксперты заявили, что слова Владимира Зеленского о подходящих и неподходящих гарантах безопасности Украины указывают на противоречивость его взглядов.

