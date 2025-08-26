Мир
18:53, 26 августа 2025МирЭксклюзив

Значение Венгрии для Украины раскрыли

Политолог Артем Барынкин: Украина не заинтересована в посредничестве Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MARKO DJURICA / Reuters

Украина не заинтересована в посреднических усилиях Венгрии и поэтому оказалась готова идти на обострение отношений с ней после атаки на нефтепровод «Дружба». Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Артем Барынкин.

«Украина не настроена на мирное урегулирование, в котором Венгрия рассматривалась бы как площадка для переговоров [президента России] Владимира Путина и [президента Украины] Владимира Зеленского», — отметил он.

По мнению политолога, украинские власти нацелены на продолжение боевых действий. В связи с этим все инициативы, которые способствовали бы диалогу между Украиной и Россией, в том числе посредничество Венгрии, они отвергают.

Ранее Артем Барынкин рассказал о последствиях атаки по трубопроводу «Дружба» для Венгрии. По его словам, это может угрожать положению премьер-министра страны Виктора Орбана.

