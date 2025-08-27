13-летний школьник поймал рыбу размером с себя

New York Post: 13-летний американец поймал огромного транга весом 29 килограммов

Школьник из Калифорнии поймал огромного белого транга размером с себя. Об этом пишет New York Post.

Огромную рыбу весом 29 килограммов выловил 13-летний Джулиан Хер из города Рио-Осо 10 августа. Подросток поймал транга в заливе Томалес во время рыбалки с семьей. Он заявил, что теперь чувствует себя настоящей звездой.

Длина рыбы почти равна росту школьника, а ее вес всего на 6,8 килограмма меньше, чем у него. Юный американец признался, что значительно улучшил личный рекорд по рыбной ловле. Раньше его самым большим уловом был 10-килограммовый сом.

Семья школьника обратилась в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA), так как его личный рекорд может быть и мировым. В данный момент официальный мировой рекорд по ловле белого транга среди юниоров составляет 25 килограммов и был установлен в 2002 году.

Ранее сообщалось, что в американском штате Род-Айленд капитан Брэндон Хагопян поймал атлантического тунца весом около 360 килограммов. Мужчина сражался с огромной рыбой около четырех часов.