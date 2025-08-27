Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 27 августа 2025Из жизни

13-летний школьник поймал рыбу размером с себя

New York Post: 13-летний американец поймал огромного транга весом 29 килограммов
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: WRAL

Школьник из Калифорнии поймал огромного белого транга размером с себя. Об этом пишет New York Post.

Огромную рыбу весом 29 килограммов выловил 13-летний Джулиан Хер из города Рио-Осо 10 августа. Подросток поймал транга в заливе Томалес во время рыбалки с семьей. Он заявил, что теперь чувствует себя настоящей звездой.

Длина рыбы почти равна росту школьника, а ее вес всего на 6,8 килограмма меньше, чем у него. Юный американец признался, что значительно улучшил личный рекорд по рыбной ловле. Раньше его самым большим уловом был 10-килограммовый сом.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Семья школьника обратилась в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA), так как его личный рекорд может быть и мировым. В данный момент официальный мировой рекорд по ловле белого транга среди юниоров составляет 25 килограммов и был установлен в 2002 году.

Ранее сообщалось, что в американском штате Род-Айленд капитан Брэндон Хагопян поймал атлантического тунца весом около 360 килограммов. Мужчина сражался с огромной рыбой около четырех часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

    Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

    Раскрыта сумма долга Инстасамки в России

    Россиянам дали совет по подготовке к сезону вирусов

    Военный из России описал борьбу с боевиками-беспредельщиками в ЦАР

    13-летний школьник поймал рыбу размером с себя

    Парень испортил отношения с девушкой из-за тайной помощи своим родителям

    Брюса Уиллиса отправили в дом с сиделками

    У генерала Кузнецова нашли монеты и недвижимость на полмиллиарда рублей

    В России предложили выйти из Всемирной торговой организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости