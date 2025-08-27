63-летний маньяк взялся за старое и стал травить людей кофе

В Индонезии отсидевший в тюрьме 15 лет маньяк снова начал убивать

63-летний маньяк в Индонезии отравил цианидом семейную пару, напоив супругов кофе во время магического ритуала. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Преступник по имени Ибин, ранее отсидевший 15 лет в тюрьме за расправу над девятью людьми, взялся за старое и снова начал искать жертв. Он познакомился с семейной парой и, представившись шаманом, пообещал супругам увеличить их доходы в обмен на 2,5 миллиона индонезийских рупий (12,4 тысячи рублей). Когда обман раскрылся, он подал жертвам кофе с цианидом, заявив, что это «завершающий этап ритуала». Затем Ибин избавился от тел. Мертвых 37-летнего мужчину и 34-летнюю женщину нашли в каменоломне регентства Пемаланг.

Преступник и раньше использовал ту же схему: предлагал «магические услуги» людям с финансовыми проблемами. Полиция установила, что в 2023 году Ибин пытался отравить другого человека, но тот заподозрил неладное и потребовал поменяться чашками.

Ибина освободили досрочно в 2019 году из тюрьмы строгого режима на острове Нуса-Камбанган. Это уже третий случай отравления цианидом в Центральной Яве за 2025 год.

