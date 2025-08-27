Ценности
Миллионер забрал у супруги рояль и кофемашину и ушел к жене Диброва

Карина Черных
Полина Диброва

Полина Диброва. Фото: Persona Stars / Legion-Media

Миллионер Роман Товстик забрал у супруги Елены рояль и кофемашину и ушел к жене ведущего Дмитрия Диброва Полине. Об этом Елена высказалась в интервью телеведущему Андрею Малахову.

Многодетная мать рассказала, что на 18-летие их общего сына мужчина объявил о решении развестись, отрицая при этом факт измены с их общей подругой Полиной Дибровой. В надежде спасти брак женщина запланировала совместную семейную поездку в Италию, на которую бизнесмен согласился при условии, что об этом никто не узнает.

Товстик предлагал жене 10 миллионов, чтобы она отказалась от путешествия, но она не приняла деньги. В итоге Елена все же уехала в Италию одна, а в это время предприниматель за ее спиной подал на развод. Он также взломал телефон жены и удалил приложения, фото и телефонную книгу, чтобы якобы доказывать в суде, что женщина путешествует и не занимается детьми.

Кроме того, основатель компании NL вывез из дома кофемашину, рояль и двоих детей. По словам героини передачи, муж перестал давать ей деньги на содержание детей. Теперь семья получает от отца средства только на еду. «Мы даже на аттракционы сходить не можем», — посетовала она.

Известно, что супруги купили в браке недвижимость в Москве, Дубае и на Кипре. «Я ему носки стирала, ела доширак, учебу бросила, продала квартиру и вложила в бизнес», — высказалась в заключение собеседница Малахова.

Ранее адвокаты Дибровых Александр Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Кузнецова заявили, что все имущественные вопросы супругов, принявших решение о разводе, урегулированы. Они добавили, что после расторжения брака Дибровы продолжат вместе воспитывать детей.

О том, что Дибров может развестись с женой после 16 лет совместной жизни, стало известно 29 июля. В сети утверждали, что Диброва начала отношения с 50-летним женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей телеведущего.

