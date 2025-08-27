Блогеров бесплатно научат выделяться в медиапространстве

Школа авторов VK запускает бесплатный курс по работе с текстами

Блогеров научат выделяться в медиапространстве и повышать вовлеченность аудитории с помощью текстов. Школа авторов VK запускает бесплатный курс по копирайтингу «Всё — текст». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе VK.

«Блогеров научат придумывать и формулировать креативную идею, писать выразительный текст, в том числе для видео, и редактировать написанное», — рассказали в компании. Кроме того, эксперты поделятся тем, как выстраивать коммуникацию с аудиторией и отвечать на негативные комментарии.

Спикерами на курсе выступят профессиональные журналисты и эксперты по контенту. Так, репортер и редактор газеты «Коммерсантъ» Александр Черных расскажет, как придумать запоминающийся заголовок в стиле издания, журналист Алексей Королев научит подходить к тексту без штампов и шаблонов, а руководитель команды контентной экспертизы Дзена Матвей Кардаш — писать логичный текст, придумывать сильные заголовки и концовки. Руководитель UX-редакции Mail Мария Баумане, в свою очередь, объяснит, как правильный текст может стать самопрезентацией блогера. Кроме того, студентов научат использовать искусственный интеллект для работы с текстами.

«Сегодня есть риск потеряться в бесконечном потоке информации, которую мы получаем из разных источников ежедневно. Школа авторов VK разработала курс, который научит блогеров выделяться в медиапространстве с помощью оригинальных текстов и авторского стиля», — отметила директор Школы авторов VK, руководитель направления образовательных продуктов и программ для авторов Анна Гилева.

Курс будет полезен авторам и владельцам сообществ во «ВКонтакте», каналов в «Дзене», а также групп в «Одноклассниках». Обучение начнется 4 сентября. Регистрация доступна по ссылке.

Помимо этого, 28 августа в официальном сообществе Школы авторов VK пройдет прямой эфир, во время которого спикеры кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова расскажут о лингвистическом импорте: как заимствования делают наш родной язык живым и мобильным.

Ранее стало известно, что у блогеров стали чаще покупать рекламу. Так, за второй квартал 2025 года число сделок между блогерами и брендами удвоилось по сравнению с началом года. Общее количество рекламных размещений достигло 700 тысяч.

