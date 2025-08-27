Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
16:15 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Завтра
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
Сегодня
18:30 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
Сегодня
20:45 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
11:07, 27 августа 2025Спорт

Болельщика с флагом Украины выгнали с матча ПСЖ

Болельщика с флагом Украины выгнали с матча ПСЖ против «Анже»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aurelien Morissard / AP

Стюарды парижского стадиона «Парк де Пренс» выгнали болельщика с украинским флагом, который пришел на матч второго тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ принимал «Анже». Об этом сообщает «Mash на спорте».

Уточняется, что мужчину сначала попросили убрать флаг. Стюарды ссылались на запрет демонстрации политических посланий. Мужчина отказался это делать, после чего его вывели со стадиона.

Матч ПСЖ с «Анже» прошел 22 августа. Парижане одержали победу со счетом 1:0.

Весь матч на скамейке запасных в составе ПСЖ провел украинский защитник Илья Забарный. На замене у парижан также был российский голкипер Матвей Сафонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал СВО российским вторжением и поддержал целостность Украины

    Россияне раскрыли способы снятия стресса после рабочего дня

    Рыбак четыре часа сражался с огромным «динозавром» и установил новый рекорд

    Одна страна раскрыла масштабы военной поддержки Украины

    В Госдуме посоветовали приготовить ежовые рукавицы пригрозившему России канцлеру ФРГ

    Российские нефтяники резко увеличат расходы на себя

    Сотни туристов поехали на отдых в Крым и провели неделю без душа и туалета

    Российским банкам предсказали миллиардные штрафы

    В команде Трампа оценили его шансы на Нобелевскую премию

    Блогеров бесплатно научат выделяться в медиапространстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости