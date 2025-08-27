Болельщика с флагом Украины выгнали с матча ПСЖ против «Анже»

Стюарды парижского стадиона «Парк де Пренс» выгнали болельщика с украинским флагом, который пришел на матч второго тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ принимал «Анже». Об этом сообщает «Mash на спорте».

Уточняется, что мужчину сначала попросили убрать флаг. Стюарды ссылались на запрет демонстрации политических посланий. Мужчина отказался это делать, после чего его вывели со стадиона.

Матч ПСЖ с «Анже» прошел 22 августа. Парижане одержали победу со счетом 1:0.

Весь матч на скамейке запасных в составе ПСЖ провел украинский защитник Илья Забарный. На замене у парижан также был российский голкипер Матвей Сафонов.