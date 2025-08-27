Британский министр получил предупреждение после нелегальной и неудачной рыбалки с Вэнсом

Британскому министру Лэмми сделали замечание после нелегальной рыбалки с Вэнсом

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми получил официальное предупреждение за рыбалку без лицензии во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает News4Jax.

Инцидент произошел 8 августа в загородном имении главы МИД к югу от Лондона, где политики рыбачили с детьми. Агентство по охране окружающей среды подтвердило, что министр нарушил правила — в Англии и Уэльсе для ловли рыбы в пресных водоемах требуется лицензия, а штраф за ее отсутствие может достигать 2,5 тысячи фунтов (около 250 тысяч рублей).

Лэмми назвал происшествие «административной ошибкой» и приобрел лицензию постфактум, самостоятельно сообщив о нелегальной рыбалке. Интересно, что Вэнс давал ему «кентуккийские советы» по рыбалке, но министр так и не поймал ни одной рыбы, в отличие от детей американского вице-президента. В агентстве отказались комментировать, была ли у Вэнса лицензия, сославшись на защиту данных.

Это уже второй подобный случай с британскими политиками за 2025 год — в мае депутат от консерваторов заплатил штраф в тысячу фунтов за аналогичное нарушение в графстве Йоркшир. Статистика показывает, что 70 процентов начинающих рыболовов в Великобритании при первом нарушении получают предупреждения, а не штрафы. Лэмми, по всей видимости, воспользовался этой практикой.

