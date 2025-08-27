Будущих учителей истории призвали сдавать профильный экзамен

Глава РАО Васильева: Будущие учителя истории должны сдавать профильный экзамен

Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что выпускники школ, которые намерены учиться в вузах на учителей истории, должны сдавать единый государственный экзамен по профильному предмету, а не по обществознанию. Ее слова приводит ТАСС.

Васильева рассказала, что в советское время при поступлении на экономику и юриспруденцию абитуриенты первым экзаменом сдавали историю. Она усомнилась, что современные юридические факультеты откажутся от обществознания.

«Но все-таки на одном я настаиваю. Хочется, чтобы будущие учителя истории сдавали именно ЕГЭ по истории, а не по обществознанию», — призвала глава РАО.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что история не станет обязательным предметом на ЕГЭ в ближайшие два года. Идею, что ЕГЭ по истории нужно обязательно сдавать всем поступающим в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности до этого поддержал президент России Владимир Путин.