16:14, 27 августа 2025Мир

Бывший посол США дал Трампу совет по переговорам с Россией и Украиной

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший американский посол в России Майкл Макфол дал президенту США Дональду Трампу советы по переговорам с Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Их он перечислил в своем материале в Foreign Affairs.

По мнению дипломата, Трампу необходимо организовать два отдельных раунда переговоров. Сначала американская сторона должна добиться соглашения о гарантиях безопасности между Киевом, Вашингтоном и европейскими столицами. После этого, считает Макфол, можно переходить к разговору между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о фактических территориальных уступках.

По его мнению, украинская сторона согласится обсуждать территориальные вопросы только после получения гарантий безопасности. «Если Трампу и европейским лидерам удастся провести успешные переговоры с Зеленским до того, как украинский президент сядет за стол переговоров с Путиным, у них появится шанс достичь прочного мира», — добавил экс-посол.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности является ключевым в урегулировании украинского конфликта. «Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования [украинского конфликта]», — сообщил он.

