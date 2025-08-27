Мир
В ЦАР рассказали о гордости «быть русскими»

Переводчица ЧВК «Вагнер» из ЦАР Мириам: Русские стали моей второй семьей
Виктория Кондратьева
Фото: Leger Kokpakpa / Reuters

Жители Центральноафриканской республики (ЦАР) благодарны России за установления мира и безопасности в государстве и гордятся связями с ней. На это в комментарии «Ленте.ру» указала переводчица частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Мириам.

«Русские люди — моя вторая семья. Россия дала мне очень многое и я благодарна ей. Здесь в ЦАР меня многие называют "русская" и я горжусь этим», — рассказала она.

Мириам добавила, что военные из России дали ей возможность работать и помогать своей стране, что она считает своим долгом. «Я не устаю благодарить русских», — повторяет она.

При этом, по словам местных жителей, и другие граждане ЦАР сейчас также стремятся учить русский язык, чтобы служить переводчиками.

Ранее Россия призвала расследовать поддержку Украиной повстанцев в Африке. По мнению первого заместителя постоянного председателя РФ при ООН Дмитрия Полянского, украинские власти передают боевикам оружие и беспилотники.

